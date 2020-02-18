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18 Şubat 2020, Salı
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Altıparmak Hatayspor’da

Altıparmak Hatayspor’da

Son olarak Akhisar'a 3-1 yenilen lider 'da, teknik direktörlük koltuğuna getirildi.

Son olarak Akhisar'a 3-1 yenilen lider 'da, teknik direktörlük koltuğuna getirildi. Bayram Toysal'la yollarını ayıran bordo-beyazlılar, 50 yaşındaki hocaya 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Altıparmak, Hatay'ın bu sezonki 3. çalıştırıcısı oldu.
  1. 18.2.2020
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