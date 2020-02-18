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18 Şubat 2020, Salı
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Sessiz kapanış

Sessiz kapanış

ile haftanın kapanış maçında golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ateş hattından çıkamazken; Dadaş da ’la farkı 1’e indirme fırsatını tepti.

1. Lig'de 22. haftanın son maçında ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Stadı'ndaki mücadelenin 33. dakikasında Emrah, kaleciyle karşı karşıya kalırken; vuruşunda Karacic kornere çeldi. 41'de Ahmet'in aşırtma vuruşunda Sehic, topu son anda kornere gönderdi. 64'te yine Karacic'le baş başa kalan Emrah, bu kez dışarı vurdu. Mücadelede gol çıkmayınca 18 puana yükselen , düşme hattından çıkamadı. 39 puana yükselen Erzurum ise 'la farkı 1'e indiremedi.
  1. 18.2.2020
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