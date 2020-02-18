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18 Şubat 2020, Salı
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'da eksiklikler can sıkıyor

Bursaspor'da eksiklikler can sıkıyor

'un başında şu ana kadar 7 maçta görev yapan , henüz hiçbir karşılaşmada takımını tam kadro olarak sahaya çıkaramadı. Kritik oyuncuların eksikliği, tecrübeli hocayı zor durumda bıraktı.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Demirspor'u 2-1 mağlup eden 'da, eksikler can sıkıyor. Yeşil-beyazlı takımın başında ilk maçına 22 Aralık 2019'da Menemenspor deplasmanında çıkan , henüz hiçbir mücadeleyi tam kadro ile oynayamamış olmanın sıkıntısını yaşıyor.

İKİNCİ YARININ İLK MAÇINA LİSANSLAR YETİŞMEDİ

16. hafta oynanan Menemenspor maçında cezası sebebiyle, Kubilay Kanatsızkuş ise sakatlığından dolayı forma giyemedi. Bir sonraki hafta karşılaşmasında da cezası devam eden Anıl, yine takımını yalnız bıraktı. Sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Karagümrük mücadelesinde, devre arası transfer döneminde kadroya katılan Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, ve Emrullah Şalk, lisansları yetişmediği içinforma giyemeyen isimler oldu. Karagümrük maçında gören , bir sonraki hafta oynanan Akhisarspor karşılaşmasında sahada yer alamadı. Bu mücadelede sezonun dördüncü sarı kartını gören ile gören Yevhen Seleznov, 'a karşı takımını yalnız bıraktı. Ardından idmanda sakatlık yaşayan Burak Kapacak, hem hem de maçında forma giyemedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇINDA DA 3 EKSİK

Ligin sonkarşılaşması olan Adana Demirspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Özer Hurmacı, önümüzdeki hafta oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındatakımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı kart cezalısı durumuna düşen Abdullahi Shehu ve sakatlığı devam eden Burak Kapacakda bu kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Bursaspor, bu 7 maçın hiçbirinde tam kadro ile sahada olamadı:

Menemenspor (d)
Hatayspor
Karagümrük
Akhisarspor (d)
Eskişehirspor
Osmanlıspor (d)
Adana Demirspor

  1. 18.02.2020
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