Adanaspor Altay maçına ısınıyor! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adanaspor Altay maçına ısınıyor!

Altay maçına ısınıyor!

Adanaspor Altay maçına ısınıyor!

1.Lig’in 23. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Eyüp arın yönetimindeki turuncu beyazlılar'ın antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

1.Lig'in 23. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Eyüp arın yönetimindeki turuncu beyazlılar'ın antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Dün akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Adanaspor, Altay maçı hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 18.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adanaspor Altay maçına ısınıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN