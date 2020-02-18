Bu sezon TFF 1. Lig'de 22 haftada 6 kırmızı kart gören Bursaspor, Adanaspor'dan sonra en çok kırmızı kart alan ikinci takım oldu. Yeniden Süper Lig'e çıkmak isteyen Timsah saha içindeki agresifliğiyle dikkat çekti.
Bursaspor bu sezon TFF 1. Lig'de 22 haftada 6 kırmızı kart gördü. Timsah, Adanaspor'dan sonra en çok kırmızı kart alan ikinci takım oldu.
'Yeniden Zirveye' parolasıyla yola çıkan ve Süper Lig'e geri dönmek için zirve yarışında yer alan Bursaspor'un, bu sezon sahadaki agresifliği dikkat çekti. Yeşil-beyazlı takım, 22 hafta sonunda gördüğü 6 kırmızı kart ile bu alanda TFF 1. Lig'de ikinci sırada bulunuyor.
REKOR ADANASPOR'DA
Ligin 22. haftası itibariyle en çok kırmızı kart gören takım, puan durumunda 16. sırada bulunan Adanaspor oldu. Turuncu-beyazlı ekip, bu sezon 8 kez sahada 10 kişi kaldı. Adanaspor'un ardından 6 kırmızı kart gören Bursaspor, ikinci sırada yer aldı. Yeşil-beyazlılarda Mamadou Diarra, Onur Atasayar, Ozan İsmail Koç, Özer Hurmacı, Burak Altıparmak ve Yevhen Seleznov, oyundan atılan futbolcular oldu.
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
TFF 1. Lig'de en çok kızaran ikinci takım Bursaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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