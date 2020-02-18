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18 Şubat 2020, Salı
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1. Lig'de en çok kızaran ikinci takım

TFF 1. Lig'de en çok kızaran ikinci takım Bursaspor

Bu sezon 1. Lig'de 22 haftada 6 gören , 'dan sonra en çok kırmızı kart alan ikinci takım oldu. Yeniden 'e çıkmak isteyen Timsah saha içindeki agresifliğiyle dikkat çekti.

bu sezon 1. Lig'de 22 haftada 6 gördü. Timsah, 'dan sonra en çok kırmızı kart alan ikinci takım oldu.

'Yeniden Zirveye' parolasıyla yola çıkan ve 'e geri dönmek için zirve yarışında yer alan Bursaspor'un, bu sezon sahadaki agresifliği dikkat çekti. Yeşil-beyazlı takım, 22 hafta sonunda gördüğü 6 kırmızı kart ile bu alanda TFF 1. Lig'de ikinci sırada bulunuyor.

REKOR ADANASPOR'DA

Ligin 22. haftası itibariyle en çok kırmızı kart gören takım, puan durumunda 16. sırada bulunan Adanaspor oldu. Turuncu-beyazlı ekip, bu sezon 8 kez sahada 10 kişi kaldı. Adanaspor'un ardından 6 kırmızı kart gören Bursaspor, ikinci sırada yer aldı. Yeşil-beyazlılarda Mamadou Diarra, Onur Atasayar, Ozan İsmail Koç, , Burak Altıparmak ve Yevhen Seleznov, oyundan atılan futbolcular oldu.

  1. 18.02.2020
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