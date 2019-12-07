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07 Aralık 2019, Cumartesi
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tek yürek

Menemen tek yürek

 günü Keçiören'i ağırlayacak 'de, Semih ve Canberk'in sakatlığı geçti. Trtovac dışında eksik kalmadığını belirten teknik adam , " başarı için tek yürek oldu" dedi.

günü Keçiören'i ağırlayacak 'de, Semih ve Canberk'in sakatlığı geçti. Trtovac dışında eksik kalmadığını belirten teknik adam , " başarı için tek yürek oldu" dedi.
  1. 7.12.2019
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