Zirve hesapları
TFF 1. Lig’de sahasındaki son 22 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, şampiyonluk hesapları yapan İzmir ekibi Altay ile kıyasıya bir mücadele verecek.
TFF 1. Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen Hatayspor- Altay karşılaşması saat 14.00'te başlıyor. 17 puan toplayan lider Ümraniye ile aynı puanda olan ve averajla ikinci sırada yer alan Hatayspor, rakibini mağlup ederek zirvede kalmayı hedefliyor. Son iki sezonda evinde lig, play-off ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak liderlik koltuğuna kurulmak istiyor. Akdeniz ekibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay ile sakatlanan Barbosa görev yapamayacak. Altay ise hafta içi Türkiye Kupası'nda Görele'yi eleyerek moral depoladı. 15 puanla 6. sırada yer alan İzmir ekibinde cezası biten Gençer oynayacak. Cezalı Abdülkerim ile sakatlanan Erhan yok. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Zor bir maç olacak ancak kazanacak güçte olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Zirve hesapları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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