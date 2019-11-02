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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Zirve hesapları

Zirve hesapları

TFF 1. Lig’de sahasındaki son 22 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen , şampiyonluk hesapları yapan İzmir ekibi ile kıyasıya bir mücadele verecek.

TFF 1. Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen - karşılaşması saat 14.00'te başlıyor. 17 puan toplayan lider Ümraniye ile aynı puanda olan ve averajla ikinci sırada yer alan Hatayspor, rakibini mağlup ederek zirvede kalmayı hedefliyor. Son iki sezonda evinde lig, play-off ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak liderlik koltuğuna kurulmak istiyor. Akdeniz ekibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay ile sakatlanan Barbosa görev yapamayacak. Altay ise hafta içi Türkiye Kupası'nda Görele'yi eleyerek moral depoladı. 15 puanla 6. sırada yer alan İzmir ekibinde cezası biten Gençer oynayacak. Cezalı Abdülkerim ile sakatlanan Erhan yok. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Zor bir maç olacak ancak kazanacak güçte olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

  1. 2.11.2019
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