Boluspor'da Giray Bulak dönemi başladı! Son dakika spor haberleri - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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'da dönemi başladı! haberleri

Boluspor'da Giray Bulak dönemi başladı! Son dakika spor haberleri

Toto 1. Lig ekiplerinden 'un yeni teknik direktörü oldu. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, teknik direktörlük konusunda Giray Bulak ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.

'da dönemi resmen başladı... Kırmızı beyazlı kulübün Başkanı Necip Çarıkçı katıldığı bir programda Giray Bulak'ı açıkladı...

Çarıkçı, Bulak ile her konuda anlaşma sağlandığını ve Bulak'ın yeni dönemde Boluspor Teknik Direktörü olacağını duyurdu.

Tecrübeli teknik adam son olarak Balıkesirspor Baltok'u çalıştırmıştı.

  1. 03.07.2019
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