Boluspor'da Giray Bulak dönemi başladı! Son dakika spor haberleri
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un yeni teknik direktörü Giray Bulak oldu. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, teknik direktörlük konusunda Giray Bulak ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.
Boluspor'da Giray Bulak dönemi resmen başladı... Kırmızı beyazlı kulübün Başkanı Necip Çarıkçı katıldığı bir programda Giray Bulak'ı açıkladı...
Çarıkçı, Bulak ile her konuda anlaşma sağlandığını ve Bulak'ın yeni dönemde Boluspor Teknik Direktörü olacağını duyurdu.
Tecrübeli teknik adam son olarak Balıkesirspor Baltok'u çalıştırmıştı.
- 03.07.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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