Boluspor'da Giray Bulak dönemi başladı! Son dakika spor haberleri

Boluspor'da Giray Bulak dönemi resmen başladı... Kırmızı beyazlı kulübün Başkanı Necip Çarıkçı katıldığı bir programda Giray Bulak'ı açıkladı...



Çarıkçı, Bulak ile her konuda anlaşma sağlandığını ve Bulak'ın yeni dönemde Boluspor Teknik Direktörü olacağını duyurdu.

Tecrübeli teknik adam son olarak Balıkesirspor Baltok'u çalıştırmıştı.