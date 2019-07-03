Fenerbahçe'den TFF 2. Lig'e transfer oldu! 3 yıllık imzayı attı | Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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'den 2. Lig'e oldu! 3 yıllık imzayı attı | haberleri

Fenerbahçe'den TFF 2. Lig'e transfer oldu! 3 yıllık imzayı attı | Son dakika haberleri

2. Lig ekiplerinden Spor Kulübü, ’nin yıldız adayı ’la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yalova’da Atakentspor, Yalovagücü, Doğuşspor ve Yalovaspor’da görev yapan 2000 doğumlu 1.91 boyundaki genç file bekçisi, 2019-2020 sezonundan itibaren Ankara ekibi için ter dökecek.

ekibi 'nin altyapısına katıldıktan sonra U-19 ve U-21 takımlarının kadrolarında yer alan sezonun bitmesiyle sarı lacivertli ekiple yollarını ayırdı. Birçok takımın gündeminde olan genç kaleci Ankara ekibinin 3 yıllık anlaşma teklifini kabul etti.

AYRILIĞINI AÇIKLADI

Spor Kulübü'ne imzayı atan Kaan Parıltan, "2 senedir bulunduğum Fenerbahçe'den ayrılmış bulunmaktayım. Değerli hocalarla çalışma fırsatı buldum. Fenerbahçe armasını taşımak çok gurur vericiydi. Artık BAK Spor Kulübü için ter dökeceğim. Buraya başarılı olmaya geldim" diyerek sözlerini noktaladı.

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  1. 03.07.2019
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Fenerbahçe'den TFF 2. Lig'e transfer oldu! 3 yıllık imzayı attı | Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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