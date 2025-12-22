CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de 20-22. haftaların programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 20-22. haftaların programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 20-22. haftaların maç programı belli oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 16:27
Trendyol 1. Lig'de 20-22. haftaların programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 3 haftanın programı şu şekilde:

20. hafta

9 Ocak 2026 Cuma:

14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır)

10 Ocak 2026 Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

11 Ocak 2026 Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)

12 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

21. hafta

16 Ocak 2026 Cuma:

20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor (Çorum Şehir)

17 Ocak 2026 Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenler Erokspor)

18 Ocak 2026 Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Ocak 2026 Pazartesi:

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor (Bodrum İlçe)

22. hafta

23 Ocak 2026 Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor (Yeni Adana)

24 Ocak 2026 Cumartesi:

13.30 Serikspor-Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Van Atatürk)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

25 Ocak 2026 Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

26 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

