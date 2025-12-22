Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerekiyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul 1 Ocak'taki Galata Köprüsü'ndeki Gazze buluşması programında açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerektiğini" ifade etti.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ

Ertuğrul Doğan: Filistin'de olan katliamı tam olarak lanetlemek isterdim. Bu yüzyılda, tüm dünyanın gözü önünde böyle bir katliamın yapılması hiçbir şeyle adlandırılamaz. Bu, insanlık onuruna yakışmayan bir durumdur.

Ertuğrul Doğan: Kulüplerin duruşu çok önemli. Boykot markalarının Trabzonspor ile bir arada olması düşünülemez. Hiçbir Trabzonspor başkanı ve Trabzon bunu kabul etmez! İnsanlık da kabul etmez; herkesin, ufak büyük demeden, tepki vermesi gerekiyor.