Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerekiyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerekiyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul 1 Ocak'taki Galata Köprüsü'ndeki Gazze buluşması programında açıklamalarda bulundu. Doğan, "Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerektiğini" ifade etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 16:23 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 16:29
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerekiyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul 1 Ocak'taki Galata Köprüsü'ndeki Gazze buluşması programında açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerektiğini" ifade etti.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ

Ertuğrul Doğan: Filistin'de olan katliamı tam olarak lanetlemek isterdim. Bu yüzyılda, tüm dünyanın gözü önünde böyle bir katliamın yapılması hiçbir şeyle adlandırılamaz. Bu, insanlık onuruna yakışmayan bir durumdur.

Ertuğrul Doğan: Kulüplerin duruşu çok önemli. Boykot markalarının Trabzonspor ile bir arada olması düşünülemez. Hiçbir Trabzonspor başkanı ve Trabzon bunu kabul etmez! İnsanlık da kabul etmez; herkesin, ufak büyük demeden, tepki vermesi gerekiyor.

1 Ocak'ta Gazze buluşması
