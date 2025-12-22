CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Nuri Şahin yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a kaybeden turuncu-lacivertliler, ilk yarıyı 3 puan alarak kapatmayı amaçlıyor. Burak Yılmaz ile kısa süre önce yollarını ayırdıktan sonra tekrar göreve getiren Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda kazanarak, 6. sıraya yükselmeyi hedefliyor. RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 16:50
RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 1-0 kaybeden Başakşehir, Nuri Şahin yönetiminde ligde ilk yarıyı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Gaziantep FK ise Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan kısa süre sonra yeniden takımın başına getirirken, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp 6. sıraya yükselmenin planlarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur Ergün, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke.

Gaziantep FK: Zafer, Arda, Semih, Abena, Perez, Melih, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo.

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanan RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

3
