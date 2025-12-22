RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 1-0 kaybeden Başakşehir, Nuri Şahin yönetiminde ligde ilk yarıyı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Gaziantep FK ise Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan kısa süre sonra yeniden takımın başına getirirken, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp 6. sıraya yükselmenin planlarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur Ergün, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke.

Gaziantep FK: Zafer, Arda, Semih, Abena, Perez, Melih, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo.

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanan RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.