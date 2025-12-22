RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 1-0 kaybeden Başakşehir, Nuri Şahin yönetiminde ligde ilk yarıyı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Gaziantep FK ise Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan kısa süre sonra yeniden takımın başına getirirken, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp 6. sıraya yükselmenin planlarını yapıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur Ergün, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke.
Gaziantep FK: Zafer, Arda, Semih, Abena, Perez, Melih, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo.
RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanan RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de başladı.
RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.