HaberlerGaleriVe Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam... Son dakika transfer haberleri
Ve Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam... Son dakika transfer haberleri
Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Sarı-Lacivertliler'in Mathieu Valbuena ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda son dakika gelişmesi... Yeşil Burun Adalı oyuncu için resmi açıklama geldi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri ve ayrıntılar...
2 Temmuz 2019 Salı 15:15
Güncelleme: 02.07.2019 15:34
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Yeni sezon için transferde fark yaratarak başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertlilerde son dakika...
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Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonunda kadrosundaki hemen hemen her pozisyonu güçlendirmek isteyen sarı kanarya bombayı patlatıyor.
Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor...