Ve Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Ve Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam... Son dakika transfer haberleri

Ve Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam... Son dakika transfer haberleri

Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Sarı-Lacivertliler'in Mathieu Valbuena ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda son dakika gelişmesi... Yeşil Burun Adalı oyuncu için resmi açıklama geldi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri ve ayrıntılar...

2 Temmuz 2019 Salı 15:15 Güncelleme: 02.07.2019 15:34
Ve Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam... Son dakika transfer haberleri

Yeni sezon için transferde fark yaratarak başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertlilerde son dakika...

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Ve Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam... Son dakika transfer haberleri

Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonunda kadrosundaki hemen hemen her pozisyonu güçlendirmek isteyen sarı kanarya bombayı patlatıyor.

Ve Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam... Son dakika transfer haberleri

Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor...

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Ve Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam... Son dakika transfer haberleri

Listesinde birçok isim olan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedellerinden uzak durmaya çalışıyor, transferde nokta atışı yapmayı hedefliyordu.

Ve Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam... Son dakika transfer haberleri

Bu anlamda ligi de tanıması ve ihtiyaç noktasında aranan isim olması bakımından Garry Rodrigues transfer listesine alınmıştı.

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