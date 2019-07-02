Ve Garry Rodrigues resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam... Son dakika transfer haberleri

Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Sarı-Lacivertliler'in Mathieu Valbuena ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda son dakika gelişmesi... Yeşil Burun Adalı oyuncu için resmi açıklama geldi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri ve ayrıntılar...