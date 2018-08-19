Afjet Afyonspor ile Altay berabere kaldı – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    ile Altay berabere kaldı

    Afjet Afyonspor ile Altay berabere kaldı

    1. Lig'in ikinci haftasındaki -Altay karşılaşması, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

    Stat: Zafer

    Hakemler: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Cemal Alpay

    Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Arapi, Bayram Çetin, Yasin Yener, , (Dk. 67 Timuçin Aşcıgil), , Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu (Dk. 86 Alves), Mendy (Dk. 66 )

    Altay: Emre Koyuncu, Eugenio (Dk. 59 İbrahim Akın) Metin Yüksel, Aganovic (Dk. 71 Atakan Rıdvan Çankaya), , Yasin Palaz, Paixao, , Gençer Cansev, İhsan Furkan Deniz (Dk. 46 Kappel),

    Goller: Dk. 56 Paixao (Altay), Dk. 76 Onur Ramazan Toprak ()

    Sarı kartlar: Dk. 35 İsmet Benli, Dk. 42 Ali Kılıç, Dk. 61 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor), Dk. 78 Yasin Palaz, Dk. 83 Özgür Özkaya, Dk. 90+3 Emre Koyuncu (Altay)

    1. 19.8.2018 21:41
    2. Güncelleme: 19.8.2018 21:41
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