Afjet Afyonspor ile Altay berabere kaldı
Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasındaki Afjet Afyonspor-Altay karşılaşması, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Zafer
Hakemler: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Cemal Alpay
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Arapi, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç (Dk. 67 Timuçin Aşcıgil), İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu (Dk. 86 Alves), Mendy (Dk. 66 Onur Ramazan Toprak)
Altay: Emre Koyuncu, Eugenio (Dk. 59 İbrahim Akın) Metin Yüksel, Aganovic (Dk. 71 Atakan Rıdvan Çankaya), Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, Paixao, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, İhsan Furkan Deniz (Dk. 46 Kappel), Özgür Özkaya
Goller: Dk. 56 Paixao (Altay), Dk. 76 Onur Ramazan Toprak (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 İsmet Benli, Dk. 42 Ali Kılıç, Dk. 61 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor), Dk. 78 Yasin Palaz, Dk. 83 Özgür Özkaya, Dk. 90+3 Emre Koyuncu (Altay)
- 19.8.2018 21:41
- Güncelleme: 19.8.2018 21:41
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Fenerbahçe, Giuliano'yu KAP'a bildirdi!
Toplam 1
Yorum
MUSTAFA GÜNÜN EN GÜZEL HABERİ ÇÖPLERİ ATIN ARTIK ŞU TAKIMDAN DAHA DEVAMINI BEKLİYORUZ.
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Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'da! Cristian Ramirez kimdir?
Toplam 9
Yorum
Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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Yusuf’a destek
Toplam 3
Yorum
TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
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