 Bozbağ: Galibiyete ihtiyacımız vardı – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bozbağ: Galibiyete ihtiyacımız vardı

    Bozbağ: Galibiyete ihtiyacımız vardı
    Deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek 4 hafta sonra 3 puan ile tanışan Giresunspor'da başkan Mustafa Bozbağ, "Tamamen kazanmamız gereken bir maçtı ve bu galibiyete güven açısından çok ihtiyacımız vardı. İnşallah bu galibiyetin devamını getirmeyi başaracağız" dedi.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bozbağ: Galibiyete ihtiyacımız vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.