Bozbağ: Galibiyete ihtiyacımız vardı
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:48
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Kocaman fiyasko
Toplam 2
Yorum
fborhan herşey aziz yıldırım yüzünden oldu takımı batırdı transferler balon bide çöp bu aykut kocamanı artık görmek istemiyorum istifa etmesi lazım
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Kocaman fiyasko
Toplam 2
Yorum
POYRAZ Bu Aykut şampiyonluğa oynayan takımın hocası olamaz çünkü korkak adam defansçı ancak 7 ve 11 arası takımlara hocalık yapar kimse hesap sorma
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Aykut Kocaman'dan Cenk Ergün'e cevap
Toplam 12
Yorum
Yiğit Aykut kelime oyunu yapmış yine :D
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