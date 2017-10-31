Bozbağ: Galibiyete ihtiyacımız vardı

Deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek 4 hafta sonra 3 puan ile tanışan Giresunspor'da başkan Mustafa Bozbağ, "Tamamen kazanmamız gereken bir maçtı ve bu galibiyete güven açısından çok ihtiyacımız vardı. İnşallah bu galibiyetin devamını getirmeyi başaracağız" dedi.