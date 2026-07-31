Uduokhai’nin talibi çok

Yeni sezonda kadro planlamasında yer almayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Felix Uduokhai'yi transfer etmek için birçok kulüp sıraya girdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Yeni sezonda kadro planlamasında yer almayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Felix Uduokhai'yi transfer etmek için birçok kulüp sıraya girdi. Alman ekipleri Schalke 04, Werder Bremen ve Borussia Mönchengladbach'ın yanı sıra bazı İspanyol ve Fransız takımlarının Alman stoperi radarına aldığı aktarıldı.