Kartal’ın rotası Nunez

Forvet transferine önem veren Beşiktaş yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlıların, Avrupa'ya dönmek isteyen Darwin Nunez'i listesine yazdığı kaydedildi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Uruguaylı yıldızın gelecek tekliflere sıcak baktığı ifade edildi. Kara Kartal'ın tecrübeli forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Al Hilal ile Haziran 2028'e kadar kontratı olan Nunez'in piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Ağustos 2025'te Al Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, bugüne kadar Suudi Arabistan ekibiyle 24 maça çıkarken, 9 gol attı, 5 asist yaptı ve 14 gole direkt katkı sundu. Son döneminde Al Hilal'de forma şansı bulamayan Uruguaylı yıldızın ayrılmasına izin verildi. Yeniden Avrupa'da boy göstermek isteyen Nunez'in Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ve teklife 'evet' demeye yakın olduğu bildirildi. Siyah-beyazlıların forvet alternatifleri arasında Darwin Nunez'i öne çıkardığı aktarıldı.

LIVERPOOL'DA SALAH'LA OYNADI

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Darwin Nunez ile Mohamed Salah, Liverpool'da birlikte oynamıştı. 2022-2025 arası İngiliz ekibinde aynı takımda yer alan ikilinin şimdi Türkiye'de Beşiktaş'ta buluşma şansı bulunuyor. Nunez ve Salah, Liverpool'da Premier Lig şampiyonluğu da kazanmıştı.