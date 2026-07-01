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Beşiktaş'ta Salih Uçan ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yolların ayrıldığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 13:16 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 14:03
Beşiktaş'ta Salih Uçan ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yolların ayrıldığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Siyah-beyazlıların açıklamasında "Salih Uçan'a Teşekkür Ederiz 2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." İfadeleri yer aldı.

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