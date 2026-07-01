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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kristjan Asllani'ye veda etti!

Beşiktaş Kristjan Asllani'ye veda etti!

Beşiktaş, geçen sezon ara transfer döneminde Inter'den kiralık olarak takıma katılan Kristjan Asllani'ye resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ile veda etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 13:09 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 13:13
Beşiktaş Kristjan Asllani'ye veda etti!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Inter'den kadroya kattığı Kristjan Asllani'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinin geri kalanında başarılar diledi.

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Inter'den kadrosuna kattığı Kristjan Asllani ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, Arnavut futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 14'ü Trendyol Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 resmi maçta görev alırken, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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