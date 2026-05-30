Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı! Marko Nikolic'e teklif yapıldı

Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı! Marko Nikolic'e teklif yapıldı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını AEK'nın şampiyon hocası Marko Nikolic'e çevirdi. Siyah-beyazlıların 2 yıllık teklif yaptığı Sırp çalıştırıcı için Yunan ekibi de devreye girerken, deneyimli teknik adamın kararını önümüzdeki hafta vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı! Marko Nikolic'e teklif yapıldı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasından sonra teknik direktör arayışları hız kazandı. Futbol Direktörü Önder Özen, göreve geldikten sonra birçok isimle masaya oturdu ancak anlaşma sağlayamadı. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'nın Sırp teknik direktörü Marko Nikolic oldu. Takvim'de yer alan habere göre; Kartal, AEK ile bu sezon Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Marko Nikolic'e 2 yıllık sözleşme teklif etti.

AEK'DAN KARŞI ATAK GELDİ

Beşiktaş'ın bu hamlesinin ardından AEK da Sırp teknik adamı takımda tutmak için sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Önünde iki teklif bulunan Nikolic, şu anda her iki seçeneği de değerlendirmeye aldı. Başarılı teknik adam, önümüzdeki hafta Beşiktaş'a dönüş yapacak. Marko Nikolic'in Yunan ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Yunanistan Ligi'nde mutlu sona ulaşan AEK, genç teknik adamla 24 maçın 16'sını kazandı ve 2.25 puan ortalaması yakaladı.

