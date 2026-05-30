Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş için kaleye Kjell Scherpen iddiası!

Kaleci transferi planlayan Beşiktaş için sürpriz bir isim dikkat çekti. Belçika basını, Union SG’nin 2.06 boyundaki kalecisi Kjell Scherpen’in Kara Kartal’ın listesinde olduğunu belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 06:50
Kaleci transferine yoğunlaşan Beşiktaş için Belçika'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Belçika basını, siyah-beyazlılaın Union Saint Gilloise takımında oynayan 26 yaşındaki eldiven Kjell Scherpen'i istediğini yazdı. Union SG ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek olan Hollandalı kalecinin piyasa değeri de 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Scherpen'i Beşiktaş'ın dışında Almanya'dan Freiburg'un da istediği kaydedildi. Belçika kulübünde bu sezon 43 resmi maça çıkan 2.06 boyundaki file bekçisi, 21 maçta kalesini gole kapatmıştı. Scherpen, Union SG ile Belçika Kupası'nı da kazandı.

STURM GRAZ'DA YILDIZI PARLADI

Kjell Scherpen, kariyerindeki çıkışı 2023-2025 yılları arasında Avusturya'da Sturm Graz takımında gerçekleştirdi. 2024-2025 sezonunda Avusturya'da yılın kalecisi seçilen 26 yaşındaki eldiven, 2 lig şampiyonluğu da kazanmıştı.

