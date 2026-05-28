Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın yeni stoperi Liverpool'dan! İngiliz basını duyurdu

Emmanuel Agbadou’nun yanına ‘lider’ karakterli stoper arayan siyah-beyazlıların gündemine 29 yaşındaki İngiliz stoper geldi. Daily Mail, Liverpool’da forma giyen Joe Gomez’in Beşiktaş’ın transfer listesinde yer aldığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'ta yeni sezonda taşlar yerinden oynayacak. Futbol direktörü Önder Özen'in komutasında yeniden yapılanma sürecine giren siyah-beyazlı kulüp, birçok bölgeye takviye yapmak üzere transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon da bireysel hatalar sebebiyle kalesinde çok gol gören Kartal bu kez işi sıkı tutuyor. Emmanuel Agbadou'nun yanına deneyimli ve 'lider' karakterli stoper arayışındaki yönetimden çok konuşulacak hamle geldi.

AYRILIK SİNYALİ VERDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre; Beşiktaşlı kurmaylar, Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Joe Gomez'i radarına aldı. 29 yaşındaki stoperin, İngiliz ekibindeki geleceğiyle ilgili yaptığı "Ne olacaksa olacak" açıklaması, ayrılık sinyali olarak değerlendirildi. Gomez'in sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış olması nedeniyle geleceğinin belirsizliğini koruduğu aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi.

2 GOLE KATKI YAPTI

Joe Gomez, Premier Lig'de sezonu 60 puanla 5'inci sırada tamamlayan Liverpool'da 4 ayrı kulvarda 33 karşılaşmada 1385 dakika forma şansı buldu. Deneyimli savunmacı ligde 2 asist yaparken, fileleri havalandıramadı. Transfermarkt verilerine göre, piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Joe Gomez düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe transfer olmaya sıcak bakıyor.

FARKLI ROLLERDE OYNUYOR

İngiliz savunmacı orijinal bölgesi stoper olmasına karşın kırmızı-beyazlı ekipte bazı maçlarda sağ bekte de görev aldı. Joe Gomez, oyunu rakip sahaya yıkan takımların kontra atağa yakalanmaması için ideal bir futbolcu. Çünkü güçlü atletik yapısıyla açık alandaki sprinti ve geri koşuları üst düzeyde. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda boy göstermesi, Joe Gomez'e önemli tecrübeler kazandırdı. Teknik kalitesi yüksek olduğu için geriden pasla oyun kurabiliyor.

TRANSFERDE RAKİPLER GÜÇLÜ

11 yıldır Liverpool'da aralıksız olarak forma giyen ve İngiliz devinin adeta demirbaşı olan Joe Gomez, birçok dev kulübün markajında. 29 yaşındaki savunmacının durumunu Serie A temsilcisi Milan'ın yanı sıra Premier Lig'in köklü ekipleri Aston Villa, Crystal Palace ve Newcastle United'ın da yakından takip ettiği belirtildi.


