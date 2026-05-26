Beşiktaş'tan gurbetçi yıldıza kanca! Sözleşmesi bitiyor

Beşiktaş'ta futbol direktörlüğüne getirilerek adeta ateşten gömlek giyen Önder Özen, transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Son 4 yılda Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına kasım ayında havlu atan siyah-beyazlı takım, yeni sezonrda şampiyonluk mücadelesi verecek kadro oluşturmak için ince eleyip sık dokuyor. Özellikle verim alınamayan sağ ve sol kanatta büyük revizyon olması bekleniyor. Kiralık sözleşmeleri sona eren El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder takımdan ayrıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Başakşehir'in takibindeki Milot Rashica ile cazip teklif geldiği takdirde vedalaşılması planlanıyor. Vaclav Cerny'nin inişli-çıkışlı grafiği de yönetimi düşündürüyor. Kanat rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvayan Önder Özen'in Bundesliga'nın en süratli oyuncularından biri olan Eren Dinkçi'yi transfer listesine eklediği aktarıldı. Siyahbeyazlıların Alman ekibiyle mukavelesi haziran ayında bitecek 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile temas kurduğu ifade edildi.

HIZLI VE ÇOK YÖNLÜ

24 yaşındaki yıldız, 36 km/s barajını aşan hızıyla Bundesliga'nın en süratli oyuncularından biri oldu. Önder Özen'in yorumlarında vurguladığı "Geçiş oyununda savunma dengesini bozma ve yüksek yoğunluklu koşu yapabilme" becerisi, Eren Dinkçi'nin en önemli vasıflarından biri. Kariyerine santrfor olarak başlayan yıldız oyuncu, daha sonra kanatta görev yaptı. Eren, kanattan içeri kat edip kaleye sürpriz şutlar çıkarabiliyor.

AY-YILDIZI TERCİH ETMİŞTİ

Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Eren Dinkçi, 2024 yılında tercihini A Milli Takımımız'dan yana kullanmıştı. Kasım 2024'te Ay-Yıldızlı ekibin aday kadrosuna davet edilen ancak forma giyemeyen gurbetçi oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada "Küçüklüğümden bu yana hep Türkiye'yi destekledim. Milli takım tercihimde kalbimden geçeni yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

6 GOLLÜK KATKI YAPTI

Eren Dinkçi sezonun ilk yarısında Freiburg forması giydi. Burada yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 maçta boy gösteren ve skora katkı yapamayan genç yıldız, 30 Ocak 2026'da Heidenheim'a geri döndü. Kırmızı-mavili kulüpte 14 karşılaşmada süre alan Eren Dinkçi, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole doğrudan etki etti.

OLCAY ŞAHAN ÖRNEĞİ

Önder Özen takıma katılacak yeni kanat oyuncusunun sadece saha içi performansıyla değil, karakteriyle de takıma liderlik etmesini istiyor. Deneyimli futbol adamı, özellikle 'feda' döneminde Olcay Şahan'ın gösterdiği aidiyet duygusu ve takımdaşlığın bir benzerini Eren Dinkçi ile yakalayabileceğine inanıyor.