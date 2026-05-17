Tek teselli Orkun

Kaptan Orkun Kökçü'nün 2026 yılının başından itibaren sergilediği süper performans, Beşiktaş için teselli oldu. Süper Lig'de 8 kez ağları havalandırarak kariyer rekorunu egale eden 25 yaşındaki yıldız, Rizespor karşısında 10'uncu asistine imzasını koydu. Tüm kulvarlarda 10 gol ve 10 asistle 20 gole katkıda bulunan milli futbolcu, maç sonrası taraftarlardan özür diledi. Orkun, "Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz. Bize her koşulda destek oldukları için onlara teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sezon hedeflerimize ulaşacağız. Elimizden geleni yapacağız" dedi.