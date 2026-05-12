Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta rota Muhammed Şengezer!

Yaz döneminde kaleye mutlaka takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki file bekçisini transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Serdal Adalı yönetimi, Muhammed Şengezer için turuncu-lacivertli kulüp ile anlaşma zemini arayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'ta rota Muhammed Şengezer!

Trendyol Süper Lig'de başarısız bir sezon geçiren ve taraftarlarını kahreden Beşiktaş'ta yönetim yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Birçok mevkide köklü değişikliklere gitmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetim, kaleye de mutlaka takviye yapmayı düşünüyor. Sezon içinde inişli-çıkışlı grafik çizen ve kulüp ile olan mukavelesi haziranda bitecek olan Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YALÇIN İSTİYOR

Beşiktaşlı kurmaylar, RAMS Başakşehir'de forma istikrarı ile dikkat çeken ve başarılı performansının ardından A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Muhammed Şengezer'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 29 yaşındaki file bekçisini kadrosunda görmeyi çok istediği aktarıldı. Tecrübeli eldivenin turuncu-lacivertli kulüp olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Başkan Serdal Adalı'nın transfer için Başakşehir yönetimiyle masaya oturacağı öğrenildi.

REFLEKSLERİ GÜÇLÜ

Şengezer yakın mesafeden atılan şutlarda güçlü refleksleri ile hızlı reaksiyon verebiliyor. Çizgi üzerindeki kurtarışlarıyla futbol otoritelerinin beğenisini kazanan deneyimli file bekçisi, baskı altında iken panik yapmadan topu oyuna sokabiliyor. Karşı karşıya pozisyonlarda açıyı çok iyi kapattığı için çoğu zaman rakiplere gol izni vermiyor.

MERT GÜNOK ÖRNEĞİ

Siyah-beyazlıların RAMS Başakşehir kulübüyle iyi ilişkileri bulunuyor. Beşiktaş 2021 yılının Ağustos ayında o dönem turuncu-lacivertli kulübün formasını giyen Mert Günok'u kadrosuna dahil etmişti. 36 yaşındaki file bekçisi, teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakılmış, geçtiğimiz kış döneminde altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

2019 yılında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan Muhammed, 7 yıldır İstanbul ekibinde forma giyiyor. Başakşehir 2 sezon deneyimli eldiveni Adana Demirspor'a kiraladı.

14 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bursaspor'un altyapısından yetişen Muhammed, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 32, Konferans Ligi elemelerinde 5, Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere toplam 38 maçta Başakşehir'in kalesini korudu. 3 kulvarda kalesinde toplam 39 gol gören 29 yaşındaki eldiven, 14 müsabakada ise kalesini gole kapadı.

