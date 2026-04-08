Antalyaspor mesaisi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Nisan Cuma günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
