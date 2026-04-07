Vazquez’e şans tanımadı

Ersin Destanoğlu yükselen form grafiğiyle Devis Vazquez'i adeta yedek kulübesine mahkum etti. Kış transfer döneminde Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 27 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisi, henüz forma şansı bulamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan grup maçında da kaleyi Ersin korumuştu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
