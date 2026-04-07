Antalyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi. Derbide forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncuların top kapma çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından dayanıklılık, kuvvet ve taktik çalışmasıyla antrenman tamamlandı.
07 Nisan 2026 Salı 06:50
