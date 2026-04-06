Derhal istifa edin

Karşılaşma bitiminde Beşiktaş cephesinde hakem kararlarına büyük bir tepki vardı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti. Herkesin VAR kararlarından dertli olduğunu belirten Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer 17 takımda VAR'dan bizim kadar şikayet ediyor. MHK Başkanı ve yardımcısı böyle devam ettikçe Türk futbolunun ileri gitme ihtimali yok.

KİMİ EĞİTMİŞ!

Utanmaları olsa bu gece istifa eder, Türk futbolunun yakasından düşerler. Biraz utanmaları, sıkılmaları varsa; bu akşam istifa ederler! Portekizli eğitmenler. Kimi eğitmiş ya! Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş. Haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler yarın sabah. VAR odasına temsilci gönderip tiyatronun parçası olmak istemedik. Biri gidip oturacak başka odada, ne olacak."