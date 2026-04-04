Emirhan hazır kıta

Beşiktaş'ta sakatlığını geride bırakan Emirhan Topçu, Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyete net mesaj verdi. 25 yaşındaki stoperin Sergen Yalçın'a derbide forma giymek istediğini ilettiği öğrenildi. Yalçın'ın, sıklıkla Agbadou'nun partneri olarak görev verdiği Alman stoper Uduokhai'nin yerine Emirhan Topçu'ya görev verip vermeyeceğiyle kararını maç gününde vereceği bildirildi. Topçu, bu sezon forma giydiği 24 karşılaşmada 1 kez de ağları havalandırdı.
Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
