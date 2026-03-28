Benoit bombası

Yeni sezonda takımın her bölgesinde kaliteyi yükseltmek isteyen Beşiktaş, ara transferde gelen ve oynadığı futbolla klasını konuşturan Agbadou'ya partner arıyor. İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre Kara Kartal, Chelsea'nin Fransız savunmacısı Benoit Badiashile için nabız yokladı. Haberde, oyuncunun durumunu öğrenmek için girişimde bulunulduğu ve Fransız stoperi, İngiltere Premier Lig'den transfer ettiği Emmanuel Agbadou'nun yanına monte etmek istediği öne sürüldü. Bu sezon Chelsea'de 16 maça çıkan ve yalnızca bin 70 dakika süre alabilen Badiashile'in de daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istediği belirtildi.

İNGİLTERE'YE İKNA TURU YAPILACAK

Badiashile, Ocak 2023'te 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız devi Monaco'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki stoperin transfer maliyeti çok yüksek olacağından, siyah beyazlıların satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması üzerinde çalıştığı bildirildi. Yıldız savunmacının, başka bir takıma kiralık gitmeye sıcak bakmadığı, yönetimin ise oyuncuyla görüşerek onu ikna etmeye çalışacağı da haberde yer aldı. 1.94 boyundaki dev stoper, sakatlıkların da etkisiyle kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamadı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.