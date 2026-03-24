Oğuzhan'dan Kartal'a uyarılar

Beşiktaş'ın eski kaptanı ve 10 numarası Oğuzhan Özyakup uyarılarda bulundu. Siyah-beyazlı takımın oyun disiplinini 90 dakika boyunca sürdürmesi gerektiğini ifade eden eski yıldız, "Maçların ilk yarılarında elde edilen skor avantajının oyuncuların üzerinde rehavet oluşturduğunu görüyoruz. Bunların önüne geçilmeli. Rehavet devam ederse puan kayıpları yaşanabilir" diye konuştu.