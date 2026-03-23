Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Kaptan 12'den vurdu

Kaptan 12'den vurdu

Milli yıldız son 9 Süper Lig maçının 8’inde skora katkıda bulundu. 25 yaşındaki maestro söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlı takıma toplam 12 puan kazandırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Kaptan 12'den vurdu

Beşiktaş macerasına istediği gibi başlayamayan Orkun Kökçü, sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde erken gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Eyüpspor karşısında siyah-beyazlı formayla ilk kez fileleri havalandırmayı başaran milli yıldız, sonraki maçlarda takımını adeta tek başına sırtladı. Üzerindeki baskıyı atan ve öz güven kazanan Kaptan Orkun, yeteneklerini takımı için sergilemeye başladı.

DEV DERBİYİ BOŞ GEÇTİ

Orkun Kökçü görev aldığı son 9 Süper Lig müsabakasının 8'inde skora katkı yaparak beğeni topladı. Deneyimli futbolcu 5 gol, 6 asistlik performansıyla 11 gole direkt etki ederken, siyah-beyazlı ekibe toplam 12 puan kazandırdı. Yıldız futbolcunun kazandırdığı puanlar şöyle: Kayserispor (2), Eyüpspor (1), Konya (3), Alanyaspor (1), Başakşehir (2) ve Kasımpaşa (3). Orkun Tüpraş Stadı'nda oynanan ve konuk ekibin 1-0 kazandığı Galatasaray derbisinde skora katkı yapamadı.

JENERİKLİK GOLLER ATTI

Son haftalarda jeneriklik gollere imza atan kaptan Orkun Kökçü taraftarların gönlünde taht kurdu. Gençlerbirliği deplasmanında sıfıra yakın noktadan kaydettiği frikik golü, Trendyol Süper Lig'de 26'ncı haftanın en güzel golü seçilmişti. Beşiktaş yaklaşık 39 ay sonra serbest vuruştan gol bulmuştu. Siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa müsabakasında da Amir Murillo'nun asistinde havada şık bir aşırtma vuruşuyla ağları havalandırmış, alkış toplamıştı.

YALÇIN'IN SAHA İÇİ LİDERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın her fırsatta öğrencisine övgü yağdırıyor. 53 yaşındaki çalıştırıcı, saha içinde liderlik görevi verdiği 25 yaşındaki futbolcu için "Yaşı daha çok genç. Performansının üstüne koya koya gidecek. Farklı bir oyun oynuyor. Her maçta gol atıyor ve asist yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

