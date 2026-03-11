Rıdvan’a tam not

Siyah- beyazlılarda Rıdvan Yılmaz'ın derbi performansı takdir topladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın çok güvendiği 24 yaşındaki sol bek Galatasaray karşısında 4 anahtar pas, 5 başarılı orta ve 9 ikili mücadele kazanma rakamlarıyla oynadı. Rıdvan bu sezon 20 maçta 2 asist yaptı.
