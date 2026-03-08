U19’da Kartal kazandı

İki takım gündüz U19 derbisinde de kozlarını paylaştı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan gençlerin derbisini siyah beyazlılar 1-0 galip tamamladı. Kara Kartal, henüz karşılaşmanın başında öne geçti. Beşiktaş, 13. dakikada zaman zaman as takımda da yer bulan Ahmet Sami Bircan'ın attığı golle 3 puana uzandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 38 puanlı Galatasaray'ı yakaladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
