Galatasaray'ı yeneceğiz

Beşiktaş, futbol A takım forma kol alt sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Tüpraş Stadı'nda Cabir Yapı'yla gerçekleştirilen imza törenine Başkan Serdal Adalı'nın yanı sıra Cabir Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammed Uğur katıldı. Başkan Adalı, imza töreninde Galatasaray ile yapacakları dev derbi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulunup şunları söyledi: "CAMİAMIZ için, Türk futbolu için çok önemli bir derbi maçına çıkacağız. Ligde 13 maçtır yenilmiyoruz. Son 4 resmi maçımızı da kazanarak geliyoruz. Oyuncularımızın formu her geçen gün yükseliyor, taraftarlarımız sahada arzu ettikleri Beşiktaş'ı görmeye başladı. Galatasaray karşısında, büyük taraftarımızın önünde bu olumlu gidişatı devam ettirmek, camiamıza bir derbi zaferi yaşatmak istiyoruz."

TAKİPÇİSİYİZ

"Hakem Ozan Ergün, kariyerinde büyük maç tecrübesi olmayan genç bir hakemimiz. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz, biz de Türk futbolundaki hakem sorununu yeni ve genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz. Her maçı şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş olarak Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin de takipçisi olacağız. VAR'da yaşanan sıkıntıları ben de biliyorum ve TFF yönetimine bu konuları ilettim, gereğini yapacaklarından da hiç şüphem yok. Bu defa bu uyarılarımızın dikkate alınmasını, hakemin maçın büyüklüğünü kaldırabilmesini ve hak edenin kazandığı bir mücadele olmasını, maçtan sonra hakem değil takım performanslarının konuşulduğu bir derbi oynanmasını temenni ediyorum. Sahada adalete, eşitliğe, doğru bir hakem yönetimine Türk futbolunun çok ihtiyacı var. Genç kardeşimizin de başarılı olacağından hiç şüphem yok."

TAHRİK EDENLER MANİDAR

"Rizespor maçında oyuncularımız her türlü tahrik ve provokasyona uğradı, ölçünün kaçtığı sertlikte faullere maruz kaldılar ancak soğukkanlılıklarını korumayı başardılar. Bizi maç öncesi saha dışına, kavgaya, kaosa çekmek isteyenlere en güzel cevabı verdiler. Oyuncularıma bu sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Skor 4-1 ve maç neredeyse bitmişken, oyuncularımızı tahrik etme amacı taşıyan rakip futbolcuların kim oldukları da oldukça manidar. Böyle bir maçta tansiyonu yükseltme, olayları saha dışına taşıma niyetinde olanların amacı nedir, az çok tahmin edebiliyoruz. Bu ucuz provokatif eylemleri Çaykur Rizespor Başkanı ve teknik heyetinin takdirine bırakıyorum. Gereğini yapacaklarından hiç şüphem yok."

BAŞKANLA GÖRÜŞTÜM

"Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'yla görüştüm. Planlanan bir görüşme değildi. Geçmiş olsun ziyaretine gittim. VAR'daki sıkıntıları kendilerine aktardım. Kendilerinin de hassas davranacağına eminim. Bu sadece bizim değil, Türk futbolunun sorunu."

ÖZEL PRİM YOK

"Maç bittikten sonra soyunma odasında belirlediğimiz rakamlar var. Bu maç da her karşılaşma gibi olacak. Maçtan sonra hocanın görüşleri doğrultusunda prim veririz ama belirlenmiş bir rakam yok."

SİSTEMİ KURDUK

"Sergen Yalçın ve Serkan Reçber, güzel bir iş ve kadro planlaması yaptı. Son bir hafta içinde çözdük çoğu şeyi. İkisine de teşekkür ederim. Burada önemli olan kurmaya çalıştığımız sistem. Biz burada olalım veya olmayalım bundan sonra transferlerin bu sistem dahilinde yapılması çok önemli. Bir çiçekle bahar gelmiyor. Sürdürülebilir olursa o zaman değerini bulur. Çok iyi bir sistem var ve bu sisteme göre de bu transferleri yaptığımız müddetçe yüzde 80 isabetli transfer yapmaya devam eder Beşiktaş. Tesislerde de yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Sezon sonuna kadar onu da tamamlamış olacağız."

BANKALAR BİRLİĞİ MÜJDESİ

"Dikilitaş, sözleşme imzalanma aşamasına geldi. Bankalar Birliğinden çıkma konusu bir plan ve program çerçevesinde yürüyor, aksayan bir şey yok. İstersek pazartesi günü Bankalar Birliğinden çıkarız ama bunu bir plan dahiline oturttuk. Bunu bir plana göre yapmak daha iyi. Önümüzdeki ay bir bankayı, sonra bir diğer bankayı bitireceğiz. Vergi borcumuz var. Önümüzdeki hafta Maliye Bakanı'yla bu konuları görüşeceğiz."

HEDEFİMİZ GENÇLER

"Gençleşerek kadroyu tamamlamak istiyoruz. Şu anda takımda 24 civarında yaş ortalamasına düştük. Bu böyle gidecek. Son sahibi olacağımız oyuncu almak istemiyoruz. Geçen sezondan beri genç kontenjan tarafı 6 olsun diye ısrarcıyız. Kontenjan ne kadar çok olursa Türk futbolunun faydasına olur. Kulüpler de son sahibi olacağı futbolcuları transfer etmemiş olurlar. Futbolda yaş gitgide aşağı indi."