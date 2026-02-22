Beşiktaş'ta hedef Avrupa potası! İşte Sergen Yalçın'ın ilk 11 kararı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe’yi konuk etmeye hazırlanıyor. Kara Kartal, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de 4. sıraya yükselmek istiyor. İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel ilk 11 kararı... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
UEFA Avrupa Ligi vizesi almak isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında kritik bir virajı dönecek. Geçen hafta 90+7'de Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, 4'üncü sırada yer alan Avrupa Ligi yolundaki rakibi Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak zorlu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz.

TEK EKSİK EL BİLAL TOURE

Ligde bu sezon çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, topladığı 40 puanla 5'inci basamakta haftaya giriş yaptı. Beşiktaş saha ve seyirci avantajıyla İzmir temsilcisini mağlup ederek 4'üncü sıraya çıkmak istiyor. Ev sahibi ekipte tek eksik bulunuyor. Başakşehir maçında sakatlanan ve sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilen El Bilal Toure takımındaki yerini alamayacak.

OLAİTAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kartal'ın devre arasında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyecek. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı forma ile 18 maçta görev yapmış, 2 kez ağları havalandırmıştı.

GÖZTEPE, KARTAL'A TERS GELİYOR

Siyah-beyazlılar, ligde ve kupada Göztepe ile 2022'den bu yana İstanbul'da oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Söz konusu süreçte iki takımın Dolmabahçe'deki randevusunda Beşiktaş, rakibine ligde 4-2, kupada 3-1 mağlup oldu. İki takım, kupada 1 kez de 0-0 berabere kalırken, tur atlayan taraf penaltılar sonucunda Beşiktaş oldu. Kartal, Göztepe'yi son olarak 23 Aralık 2021'de 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

14 MAÇLIK SERİ

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte ligde 11, kupada 3 müsabakaya çıkan siyah-beyazlıların yaklaşık 4 aydır bileği bükülmedi. Kartal son olarak 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti.

SAVUNMADA PROBLEM VAR

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. 22 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı takım, 17 müsabakada ise kalesinde toplam 29 gol gördü. Kartal bu gollerin 9'unu ise bireysel hatadan yedi.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda Göztepe maçı öncesinde 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu, kaptan Orkun Kökçü ve Salih Uçan, bu akşam sarı kart görmesi durumunda 24'üncü haftada Kocaelispor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, Cengiz, Oh.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Cherni, Bokele, Arda, Krastev, Miroshi, Dennis, Juan, Janderson.

DİĞER
