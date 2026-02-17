CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta transferde gündem Nuno Tavares!

Beşiktaş'ta transferde gündem Nuno Tavares!

Beşiktaş yönetimi, çok uğraştığı ancak transferini sonuçlandıramadığı Portekizli Nuno Tavares için yeniden düğmeye bastı. İşte siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Beşiktaş'ta transferde gündem Nuno Tavares!

5 kıtadan 7 transferle kadrosuna takviye yapan Beşiktaş'ta operasyonlar yaz döneminde de devam edecek. Siyah-beyazlı yönetim ara transferde Nuno Tavares'i renklerine bağlamak için İtalya'da adeta üs kurmuş ve yoğun mesai harcamıştı. Ancak Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, yerini dolduramadıkları için Portekizli sol beki kadroda tutma kararı alınca transfer gerçekleşmemişti.

Rıdvan Yılmaz sol bekte beklentilerin altında kalırken, Beşiktaşlı kurmayların yazın Nuno Tavares'i renklerine bağlamak için bir kez daha Serie A temsilcisi ile masaya oturacağı öğrenildi.

İLK 11'DE OYNADI

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Nuno Tavares'e düzenli olarak forma vermeye başladı. Tecrübeli teknik adam 26 yaşındaki sol beki Juventus ve Atalanta karşılaşmalarında ilk 11'de oynattı. Portekizli oyuncu sakatlığı olmamasına rağmen teknik direktör kararıyla 8 maçta üst üste forma şansı bulamamıştı.

