Ndidi’den fedakarlık

Afrika Uluslar Kupası'nda bugün Cezayir ile çeyrek final mücadelesine çıkacak olan Nijerya'da, turnuva öncesi başlayan ödeme krizi gündeme damga vurmuştu. Beşiktaşlı Ndidi, sorunun büyümesini engelleyen bir açıklama yaparak takım arkadaşlarını ve teknik ekibi rahatlattı. Ndidi, "Yetkililer Cumartesi gününden önce ödeme yapmazsa, bonusları şahsen ben ödeyeceğime dair söz verdim" dedi.
