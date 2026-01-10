CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Ndidi’den fedakarlık

Ndidi’den fedakarlık

Afrika Uluslar Kupası'nda bugün Cezayir ile çeyrek final mücadelesine çıkacak olan Nijerya'da, turnuva öncesi başlayan ödeme krizi gündeme damga vurmuştu. Beşiktaşlı Ndidi, sorunun büyümesini engelleyen bir açıklama yaparak takım arkadaşlarını ve teknik ekibi rahatlattı. Ndidi, "Yetkililer Cumartesi gününden önce ödeme yapmazsa, bonusları şahsen ben ödeyeceğime dair söz verdim" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
