Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Filip Jörgensen transferi tamam!

Beşiktaş'ta Filip Jörgensen transferi tamam!

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Chelsea'nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen'le el sıkıştığı öne sürüldü. İşte haberin tüm detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Filip Jörgensen transferi tamam!

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Chelsea'nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen'le el sıkıştığı öne sürüldü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten kurmayların, İngiliz devinin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisini Beşiktaş'a gelmeye ikna ettiği belirtildi. Londra ekibine geçtiğimiz sezon İspanyol temsilcisi Villarreal'den 24.5 milyon euro'ya gelen Jorgensen, bu sezon 6 maçta süre alabildi ve düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi istediği öğrenildi.

Bu aşamada Kara Kartal, transferde ciddi bir aşama kaydetti. İngiliz devi ise sözleşmesi 2031'de bitecek Viking eldiven için bonservis istiyor. Siyah beyazlılar da bonservisini almaya çalışacak. Zorunlu satın alma opsionlu kiralık formülünün de masada olduğu öğrenildi.

