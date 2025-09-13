Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Milli araya mağlubiyetle giren siyah-beyazlılar, taraftarı önünde moral depolamak ve Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa, Toure, Abraham

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Shomurodov

Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA TEK HEDEF GALİBİYET

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından Alanya deplasmanına konuk olan ve karşılaşmayı 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, bu kez Dolmabahçe'de sahaya çıkıyor. Yalçın döneminde ilk galibiyetini alarak moral depolamayı amaçlayan Beşiktaş, taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.

HASRET SONA ERİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı. Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı. Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyahbeyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKIYOR

Avrupa kupaları nedeniyle her iki takımın da Süper Lig'deki iki maçı ertelenmişti. Beşiktaş'ın yeni transferleri Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny, siyah-beyazlıların yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan forma şansı bekliyor.

Yalçın'ın karar vermesi durumunda bu oyuncular, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkabilir. Öte yandan, sakatlıkları devam eden Wilfred Ndidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, turuncu-lacivertlilere karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

RIDVAN YILMAZ GERİ DÖNDÜ

İskoç ekibi Rangers'tan eski takımı Beşiktaş'a geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkıyor. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 2021-2022 sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs 2022 tarihinde giydi. Rıdvan Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1224 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşuyor.

BEŞİKTAŞ KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 8 resmi karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Öte yandan, Beşiktaş oynadığı son 2 resmi maçta da (Lausanne ve Alanyaspor) rakip kalelere gol atamadı.

BAŞAKŞEHİR'DE KULÜBEDE KİM OLACAK?

Süper Lig'de oynadığı iki karşılaşmada da berabere kalan ve Avrupa Kupaları'ndan elenen turuncu-lacivertliler, hafta içinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Başakşehir'de geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli teknik direktörlük görevini üstlenecek.

BEŞİKTAŞ İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 35. RANDEVU

İki ekip Süper Lig'de 34 kez karşılaşırken, RAMS Başakşehir'in 10, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertliler ile evinde oynadığı 17 lig maçında 6 galibiyet alabildi. "Dolmabahçe"de rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 kez mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Başakşehir maçı hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Candaş Elbil yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Erdem Mertoğlu üstlendi.