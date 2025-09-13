CANLI SKOR ANA SAYFA
Cengiz Ünder: Bu duyguyu çok özlemişim



Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü kaydeden isim Cengiz Ünder, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 22:30


Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü kaydeden isim Cengiz Ünder, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE CENGİZ ÜNDER'İN AÇIKLAMALARI

"Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum. Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen Hoca'nın, başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben de kendime yakışan futbolu oynayıp Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Çok şükür."

"Sergen Hoca ile gelmeden önce de menajerlerim aracılığıyla görüştüm. Geldiğim ilk gün konuştu. Ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen Hoca bana güveniyor. Ben de çok iyi hissediyorum. Günden güne performansım artacaktır. Önemli olan oynamam. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu. Çok mutluyum."

