El Bilal Toure: Takıma yardım edebildiğim için mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından maça dengeyi getiren golü kaydeden isim El Bilal Toure, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE EL BILAL TOURE'NİN AÇIKLAMALARI

"Bugün önemli bir galibiyet aldık. Gol atmak için sahadaydım. Önemli olan takımın kazanması. Gol atıp takıma yardım edebildiğim için mutluyum. Galibiyet geldi. Takım olarak mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kazandık, çok önemliydi. Çok mutluyuz."