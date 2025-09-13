CANLI SKOR ANA SAYFA
Sergen Yalçın RAMS Başakşehir maçı sonrası konuştu

Sergen Yalçın RAMS Başakşehir maçı sonrası konuştu

Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 22:52
Sergen Yalçın RAMS Başakşehir maçı sonrası konuştu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i kendi evinde 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu konuştu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Taraftara teşekkür etmek lazım. İnanılmaz bir destek, çok ciddi bir sevgi gösterisi oldu. Çalıştığımız sürece oyuncularımla beraber layık olmaya çalışacağız onlara. Çocukların gayreti gayet iyi. Savaşmaları, kazanmak istemeleri... Çok zor dakikada geriye düştük. Oradan dönmek çok zordur. Hamleler yaptık. Gayret ettiler kazanmak için. Bunlar tabii güzel şeyler...

Oyunsal anlamda çok ciddi eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Tamam iyi mücadele ettik, savaştık, çaba sarf ettik ama çok kısa süre oldu biz başlayalı. Biraz zamana ihtiyaç var. Oyunsal anlamda bazı şeyleri düzeltmek çok kolay değil. Taraftarın istediği oyunu takımın oynaması çalışmayla olacak. Oyunun oturması biraz zaman alacak gibi duruyor. Bir dahaki milli maç arasından sonra birbirimize alışmış olacağız oyuncularla. Oyuncuların kazanma arzusu bizi mutlu etti. Oyunu geliştireceğiz. Kalitesi olan oyuncular var. Doğru oyunu, doğru kadroyu bulup büyük Beşiktaş'a layık oyun, sonuçlar olacak. Önce bir takımı oturtmak gerekiyor. Geri kalanı ondan sonra konuşuruz.

SON DAKİKA
