CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş UEFA Konferans Ligi kadrosunu güncelledi

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi kadrosunu güncelledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş, oyuncu listesini güncelledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 10:57
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş UEFA Konferans Ligi kadrosunu güncelledi

Siyah-beyazlı kulüpten UEFA'ya bildirilen listede yeni transferler Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu

Trabzonspor maçı değerlendirmeleri: Böyle başa böyle tıraş!
Nene F.Bahçe için İstanbul'da!
DİĞER
'Aynadaki Yabancı'nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak
Amokachi'den Ndidi'ye övgü dolu sözler
F.Bahçe'de o transfer an meselesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amokachi'den Ndidi'ye övgü dolu sözler Amokachi'den Ndidi'ye övgü dolu sözler 10:39
Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda güncelleme! Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda güncelleme! 10:37
Karşıyaka'ya F.Bahçe'den scout transferi! Karşıyaka'ya F.Bahçe'den scout transferi! 10:32
Al Nassr-Al Ittihad maçı detayları! Al Nassr-Al Ittihad maçı detayları! 10:25
Nene F.Bahçe için İstanbul'da! Nene F.Bahçe için İstanbul'da! 09:29
Dorgeles Nene kimdir? Dorgeles Nene kimdir? 09:18
Daha Eski
F.Bahçe'de o transfer an meselesi! F.Bahçe'de o transfer an meselesi! 09:17
Trabzonspor maçı değerlendirmeleri: Böyle başa böyle tıraş! Trabzonspor maçı değerlendirmeleri: Böyle başa böyle tıraş! 09:07
Bugünkü maçlar 19 Ağustos Salı Bugünkü maçlar 19 Ağustos Salı 08:29
Fırtına'nın transferi imza için geliyor! Fırtına'nın transferi imza için geliyor! 01:21
Tekke: Bu sabah birisi gelecek Tekke: Bu sabah birisi gelecek 01:20
G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! 01:20