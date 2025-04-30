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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! Immobile'nin yerine Patrik Schick

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! Immobile'nin yerine Patrik Schick

Zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, forvet sorununu Patrik Schick ile çözmeyi planlıyor. Siyah beyazlılar transfer için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! Immobile'nin yerine Patrik Schick

Gelecek sezondan itibaren takımı gençleştirmek isteyen ve geleceğin takımını inşa etmeye çalışacak olan siyah-beyazlılar, forvet transferinde kesenin ağzını açacak. Forvette çok sayıda isimle temasa geçen siyah-beyazlıların çilek adayı ise Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick. 29 yaşındaki Çekyalı futbolcuyla ilgilenen siyah-beyazlılar, mayıstaki başkanlık seçimi sonrasında resmi adımları atarak Alman ekibi ile temasa geçecek.

IMMOBILE'NİN YERİNE

Gelecek sezon Ciro İmmobile ile devam etmek istemeyen yönetim, İtalyan yıldız ile yollarını ayırmayı başarırsa ödemesi gereken 10 milyon Euro'dan kurtulmuş olacak. Bu parayı Schick transferinde kullanmayı planlayan siyah-beyazlılar, başarılı futbolcu için maddi olarak tüm şartlarını zorlayacak. İleri uçta tecrübeli bir isim arayan yönetim, Solskjaer'in de beğendiği Çekyalı isim için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

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