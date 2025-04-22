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Maksimum enerji

Solskjaer, kalan maçlar için takıma uyarı niteliğinde son mesajlarını verdi. Sahadaki kadrodan yüksek verimlilik ve enerji beklediğini Avrupa biletini almalarını istedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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Maksimum enerji

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımına net bir mesaj verdi. Norveçli çalıştırıcı, oyuncularından kalan maçlarda maksimum verim alarak Avrupa hedefinden sapmamalarını istedi. Tecrübeli teknik adam, Hatayspor maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirterek, sezon sonunda ligi üçüncü sırada tamamlamayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini futbolcularına aktardı.

KİMLER GİDECEK?

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, transfer sürecine dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkanın da altını çizdiği gibi yeni sezonda şampiyonluk yarışında kalıcı olabilecek güçlü bir kadro kurmayı hedeflediklerini ifade eden Norveçli teknik direktör, "Bugün ve önümüzdeki 6 maç, gelecek yıl kimlerle devam edeceğimiz konusunda belirleyici olacak. Takımın ve bireysel oyuncuların performansına göre karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

GEDSON'A ŞARTLI İZİN

Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in satışına gelen tekliflerin beklentiyi karşılaması durumunda izin verecek. Bonservis bedellerinin % 50'sinin Benfica'ya kalan kısmının % 50'sinin ise Bankalar Birliği anlaşması sebebiyle bankalara ödeneceği için yönetim, Bankalar Birliği'nden çıkıldığında satışın % 50'sini direkt olarak alabilecek. Gedson'a hem Arap Yarımadası'ndan hem de Avrupa'dan gelen teklifler var.

KİRALIK OYUNCULAR MERCEK ALTINDA

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek kiralık oyuncuların durumu ele alınacak. Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Al Musrati (Monaco), Jean Onana (Genoa), Can Keleş (Kasımpaşa), Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor) ve Jackson Muleka'nın (Al Kholood) kiralık gittikleri kulüplerle sözleşmeleri sezon sonu bitecek. Satış opsiyonuyla giden Demir Ege, Al Musrati, Onana ve Muleka'nın durumları sezon sonu netlik kazanacak.

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