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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta eski aşk yeniden alevlendi! Solskjaer vatandaşını istiyor

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta eski aşk yeniden alevlendi! Solskjaer vatandaşını istiyor

Siyah-beyazlılar daha önce ilgilendikleri Patric Berg için kulübü Bodo’ya yeni bir teklif verdi. Yönetim Solskjaer’in de istediği orta saha oyuncusunu takıma kazandırmayı hedefliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta eski aşk yeniden alevlendi! Solskjaer vatandaşını istiyor

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Önümüzdeki sezon için kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş transferde dümeni Norveç'e kırdı. Scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Norveç ekibi Bodo Glimt'in orta saha oyuncusu Patrick Berg'i gündemine alan siyah-beyazlılar 27 yaşındaki oyuncuya yeniden teklif yaptı. Norveç gazetesi Verdens Gang'in haberine göre Beşiktaş'ın Berg isteği, yalnızca ilgi boyutunda kalmamış, siyah-beyazlı ekip ara transfer döneminde de Norveçli oyuncu için teklifte bulunmuştu. Adının Beşiktaş ile anılması hakkında konuşan orta saha oyuncusu Berg, "Buna yorum yapamam. En azından şu an benim odaklandığım bir konu değil" diyerek topu menajerlerine attı. Siyah-beyazlı yöneticiler deneyimli oyuncunun menajerleri ile irtibatını sürdürüyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer gelecek sezon vatandaşını takımda görmek istediğini yönetime iletti Bu sezon Bodo formasıyla 20 maça çıkan Patrick Berg, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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