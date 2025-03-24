Beşiktaş'tan kötü prova

BEŞIKTAŞ, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbulspor 3-1 kazanırken, siyah beyazlı ekipte derbi öncesi iki sakatlık birden yaşandı. İstanbulspor'un golleri 43. dakikada Emir Kaan Gültekin, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj ile geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise korner atışında yaptığı vuruşla Gabriel Paulista kaydetti.

SAKATLIK ŞOKU

ÜMRANIYE Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakada siyah beyazlı takım adına iki talihsizlik sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Alex Oxlade- Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı. Siyah beyazlılarda 2. yarıda ise Rafa Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı'yla girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldızın yerine 64. dakikada Yusuf Can Calayır oyuna girdi.

RiCARDO 90 DAKiKA OYNADI

Beşıktaş'ın devre arasında Equidad'dan 1 milyon 940 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Elan Ricardo, imza atmasının üzerinden günler geçmesine rağmen hala İstanbul'a ve Beşiktaş'a adapte olamamıştı. Kolombiyalı futbolcu Beşiktaş adına ilk kez forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki orta saha, daha önce Solskjaer'den lig maçlarında süre alamamıştı.

RAFA SİLVA DERBİDE OYNAYABİLECEK

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Rafa Silva'nın durumu iyi olduğu ciddi bir sakatlığının olmadığı gelen bilgiler arasında. Portekizli maestro Galatasaray ile oynanacak derbi maçında forma giyebilecek. Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Rafa Silva takımına 23 gollük katkı (13 gol - 10 asist) sağladı.

ADALI YALNIZ BIRAKMADI

Ümranıye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımı yalnız bırakmadı. Adalı, İstanbulspor maçını saha kenarında takip etti.