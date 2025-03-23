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Vincent Aboubakar Arabistan yolcusu
Beşiktaş'taki son döneminde bekleneni veremeyen ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a gönderilen Vincent Aboubakar, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor. Menajeri aracılığıyla Suudi kulüplerine önerilen ve ön anlaşma sağlanan Aboubakar, Türkiye'deki sürecin tamamlanmasıyla resmi imzayı da atacak ve yeni kulübü açıklanacak.
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